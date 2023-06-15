قرارات "الأعلى للجامعات" بشأن معادلة شهادات التخرج من فرع جامعة كوفنتري

أعلنت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري البريطانية، صدور حزمة قرارات من المجلس الأعلى للجامعات بشأن معادلة شهادات التخرج من فرع جامعة كوفنتري فى جمهورية مصر العربية.

جاءت القرارات كما يلي، القرار رقم 202 بتاريخ 25/7/2021 لمعادلة برنامج علم النفس بدرجة الليسانس فى الآداب (علم النفس) التى تمنحها الجامعات المصرية، وقرار رقم 106 بتاريخ 8/5/ 2022 لمعادلة برنامج الإعلام الرقمي بدرجة البكالوريوس في الإعلام التى تمنحها الجامعات المصرية.



كذلك صدر القرار رقم 326 بتاريخ 4/10/ 2021 لمعادلة درجة البكالوريوس التى في علوم الحاسب و الحوسبة و القرصنة والأمن السيبراني بدرجة البكالوريوس فى الحاسبات والمعلومات التي تمنحها الجامعات المصرية، وقرار رقم 189 بتاريخ 6/7/2021 لمعادلة درجة البكالوريوس فى برامج الأعمال والتسويق والمحاسبة والتمويل وإدارة الأعمال وإدارة الأعمال والموارد البشرية بدرجة بكالوريوس التجارة التي تمنحها الجامعات المصرية.

كما أصدر المجلس الأعلى للجامعات القرار رقم 320 بتاريخ 19/9/2022 لمعادلة برنامجى التصميم الجرافيكي والعمارة الداخلية بدرجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية التى تمنحها الجامعات المصرية، وقرار 151 بتاريخ 29/5/2023 لمعادلة درجة البكالوريوس في برامج الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإلكترونية بدرجة البكالوريوس في الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية وذلك لطلاب فرع جامعة كوفنتري الدراسين 240 ECTS "نقطة أوروبية معتمدة"

وأكدت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، أن صدور هذه القرارات جاءت حرصًا من فرع جامعة كوفنتري المستضاف بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية على نجاح تجربة الفروع الأجنبية وعلى تقديم كافة التسهيلات والخدمات للطلاب، حيث بادرت الإدارة قبل سنتين من التخرج بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادات التخرج مما يسهل للطلاب المقيدين الحصول على شهادة معادلة داخل جمهورية مصر العربية والقيد فى النقابات ذات الصلة وكذا تقديم مستندات التجنيد بالنسبة للطلاب الذكور من خلال شهادة جامعية معتمدة داخل جمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر، أنه بناءً على بنود قانون فروع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية تم تأسيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري التي تعد أحد أفضل كبرى الجامعات البريطانية حيث يحصل الطلاب الملتحقين بفرع الجامعة على شهادة التخرج صادرة من الجامعة الأم بالمملكة المتحدة حيث يتم التعامل معهم كطلاب مسجلين فى الجامعة الأم.