جيش الاحتلال يقتحم بلدة يعبد ويضع نقاط مراقبة عسكرية على أسطح المنازل

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد جنوب غرب جنين، اليوم الخميس، وجرفت الشارع الجديد الواصل بين البلدة وضاحية مريحة، وداهمت هيئة كهرباء يعبد والمنازل المحيطة ودمرت سيارتين.

وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة بحسب وكالة “وفا” الفلسطينية، إن جرافات الاحتلال جرفت وأغلقت شارع يعبد مريحة، وهو شارع بطول 200 متر، ويُستخدم لمرور طلبة المدارس والجامعات والمزارعين.

وأضاف، أن قوات الاحتلال داهمت هيئة كهرباء يعبد والمنازل المحيطة بها، وأجرت تفتيشا فيها، واستجوبت الموظفين وأصحاب المنازل، وألحقت أضرارا مادية بسيارتين عُرف من أصحابها شريف أبو بكر، كما نصبت تلك القوات نقاط مراقبة عسكرية على أسطح المنازل.

وندد عطاطرة بهذا العدوان المستمر على البلدة، والذي طال الإنسان والأرض والحجر والمياه، مشددا على أن الاحتلال يشكل المُعيق الأساسي لكل عملية التنمية في فلسطين، ويُمعن في سياسة العقاب الجماعي.