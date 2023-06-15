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الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 11 شخصا إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية

مستشفى العلمين
مستشفى العلمين
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أصيب 11 شخصا بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أمام قرية مينا 2 السياحية، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج اللازم. 

استقبل مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، 11 مصابا في حادث تصادم على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي. 

والمصابون جاءت أسمائهم كالتالى:

1- إسلام حسن محمد حسن، 18 عاما، من البحيرة، كدمة بالفقرات القطنية.  
2- اشرف محمود الجمل، 43 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 
3- محمد عبيد محمود، 29 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
4- محمد جمال شمس، 24 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 
5- محمد أشرف محمود محمد، 18 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 
6- بكر عبدالمنعم الصعيدي، 42 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
7- عبدالسلام يونس خيرالله، 34 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
8- موسي يونس خيرالله، 36 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
9- محمود اسماعيل حسين، 49 عاما، البحيرة،  كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
10- عزام علي عبدالصادق، 34 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 
11- احمد سامي احمد مهدي، 30 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

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