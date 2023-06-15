بالأسماء.. إصابة 11 شخصا إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية

أصيب 11 شخصا بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي أمام قرية مينا 2 السياحية، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، 11 مصابا في حادث تصادم على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

والمصابون جاءت أسمائهم كالتالى:

1- إسلام حسن محمد حسن، 18 عاما، من البحيرة، كدمة بالفقرات القطنية.

2- اشرف محمود الجمل، 43 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

3- محمد عبيد محمود، 29 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

4- محمد جمال شمس، 24 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

5- محمد أشرف محمود محمد، 18 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

6- بكر عبدالمنعم الصعيدي، 42 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

7- عبدالسلام يونس خيرالله، 34 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

8- موسي يونس خيرالله، 36 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

9- محمود اسماعيل حسين، 49 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

10- عزام علي عبدالصادق، 34 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

11- احمد سامي احمد مهدي، 30 عاما، البحيرة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.