طالبة من ذوى الهمم بالجيزة تفوز بذهبيتين في دورة الألعاب بفرنسا

استقبل أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الخميس، الطالبة فاطمة الزهراء محمد حسن، الفائزة بالمركز الأول على مستوى العالم في بطولتين للعدو.

وحصلت فاطمة الزهراء على ميداليتين ذهبيتين في سباقي 1500 متر و800 متر، ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب العالمية التي أقيمت بفرنسا، متخطية 79 دولة مشاركة على مستوى العالم.

وكرم مدير المديرية الطالبة بشهادة تقدير ومبلغ مالى لتشجيعها على دوام النجاح والتألق، مقدما الشكر لقيادات إدارة الدقي التعليمية، وقيادات التربية الخاصة بالمديرية، ولأسرتها ومعلميها ومدرستها وإدارتها التعليمية.