جلسة حوارية حول المناخ ضمن فعاليات منحة «ناصر للقيادة الدولية»

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، ضمن فعاليات منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الرابعة، المنعقدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جلسة حوارية تحت عنوان "مناخنا".



استضافت الجلسة الحوارية حول المناخ، المستشار صالح السعدى نائب سفير دولة الإمارات، والدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة، وأدراها عمرو رمضان أحد خريجي منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة، الذي أكد في حديثه على أن المناخ يرتبط بكل الأشياء في الحياة متمنياً أن تفي الدول المتقدمة التي هي سبب التغيرات المناخية بواجبها تجاه الدول الأخرى، وتطرق إلى أهمية زيادة الوعي لدى الشعوب بالبيئة وكيفية الحفاظ عليها.



وفي بداية حديثه، رحب المستشار صالح السعدى نائب سفير دولة الإمارات، بالمشاركين في منحة ناصر للقيادة الدولية بنسختها الرابعة، معرباً عن سعادته بالتواجد في تلك المنحة الهامة التي تحظى برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد بدور مصر وجهودها في مجال التغييرات المناخية، واستضافتها لمؤتمر المناخ في العام الماضي الذي حقق نجاح كبير، مشيراً إلى أن الحفاظ على البيئة مسئولية مجتمعية مشتركة حيث أن تغير المناخ يؤثر على جميع شعوب العالم، وأكد "السعدى" علي أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ في نوفمبر من العام الحالي ٢٠٢٣ يأتي تتويجاً لمجهودات دولة الإمارات في إطار العمل البيئي، وحماية البيئة، ومجال الاستدامة، وما لديها من سجل حافل في الحفاظ على البيئة حيث قدمت الإمارات نموذجا للعالم في جهود التصدي للتغيرات المناخية.



وقدم الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة، الشكر إلي وزارة الشباب والرياضة على مجهودها الكبير في دعوة شباب القارة الأفريقية القارة الحبيبة للتواجد في مصر في منحة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وأشار إلى أن المناخ هو أحد عناصر البيئة التي هي في أبسط معانيها تعني المحيط الذي يعيش فيه الإنسان الذي يؤثر فيه ويتأثر بها حيث أن المناخ تأثيرات مهمة مما جعل العالم كله الآن مشغول بتلك القضية.



يذكر أن فعاليات منحة "ناصر للقيادة الدولية" بنسختها الرابعة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرعاية الصحفية والإعلامية للهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بمشاركة عدد 150 من القيادات الشبابية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والشباب الفاعلين والمؤثرين في المجتمع المدني على مستوى دول العالم.