ناصر الخليفى يجتمع بمحمد صلاح فى المغرب

كشفت بعض التقارير الفرنسية، عن تطلع ناصر الخليفي مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسى، للتعاقد مع الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وذكرت شبكة "GFFN" الفرنسية، أن الخليفي التقى محمد صلاح مجددا في المغرب، أثناء مواجهة المنتخب الوطنى بنظيره غينيا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، في إطار سعيه لتعزيز صفوف بي إس جي، بصفقات قوية هذا الصيف.



وأضافت أن التواصل بين صلاح ورئيس النادي الباريسي لم ينقطع منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر.



وأشارت إلى أن إتمام الصفقة يبدو أمرا صعبا للغاية، حيث يكتفي محمد صلاح بالاستماع فقط دون إظهار رد نهائي أو حاسم.



وأكدت الشبكة الفرنسية أيضا أن ما دار بين صلاح والخليفي، في الجلسة الأخيرة، لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد.



وختمت تقريرها بأن رئيس بي إس جي، يناقش مع صلاح إمكانية انضمامه ليكون تعويضا لرحيل ليونيل ميسي، الذي انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي قبل أيام قليلة.



يذكر أن ناصر الخليفي تواجد مؤخرا في المغرب، حيث حضر المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين فريقي الوداد البيضاوي والأهلي المصري، يوم الأحد الماضي.