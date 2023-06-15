مشروع "برايد" يقدم مشغولات يدوية وشنط إسعافات أولية لسيدات أصغر قرية في مصر

أطلق مشروع تعزيز القدرة على المؤامة في البيئات الصحراوية" برايد" مبادرة لسيدات أصغر قرية في مصر هي قرية قارة أم الصغير جنوب شرق مدينة مرسي مطروح بثلاثمائة كيلو متر في عمق الصحراء.

وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرة على الموائمة في البيئات الصحراوية “برايد”، إن المشروع يقوم على تنمية المرأة البدوية في كافة مناطق عمل المشروع خاصة في مجالي التعليم والتدريب على المشغولات اليدوية من الضبعة الى السلوم، بالإضافة الى واحة الغروب جنوب مدينة مرسي مطروح بـ300 كيلو متر في الجنوب .

من جانبها أكدت المهندسة فاطمة عبد الحاكم مدير إدارة تنمية المرأة بمشروع برايد، أن المشروع قدم عدد أحدى عشر دورة تدريبية للمرأة المعيلة بمناطق عمل المشروع تساعدها على اكتسابهن مهارات تحقق لهن عائد مادي يحسن من المستوى المعيشي لهن خاصة في مجال المشغولات اليدوية.

وأوضحت مدير إدارة المرأة أن المبادرة التي أطلقها المشروع هو تقديم ١٣٠ قطعة ملابس جاهزة ومشغولات يدويه وشنط اسعافات اوليه كهدايا لسيدات قرية الجارة للاستفادة منها.

فيما أعرب الشيخ جبريل عمر حمزة شيخ القرية عن تقديره لهذه المبادرة التي تساعد المرأة في قرية "جارة أم الصغير" على تحسين الحياه المعيشية لذلك نقدم الشكر والتقدير على الدعم المستمر خاصة في مجالات تنمية المرأة كمشروعات صغيرة مدرة للدخل من خلال مركز التنمية المستدامة مثل مشروعات الدواجن وغيرها للمساعدة لسيدات القرية.

وقد رافق زيارة القرية المهندسة هالة محمد نائب مدير إدارة دارة تنمية المرأة والدكتورة إسراء جمال من إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركز .

وبدأت ادارة تنمية المرأة الأسبوع الماضي بالتعاون مع ادارة الدعم الفني والإرشادي المنتشرة من الضبعة حتى السلوم في تنفيذ تسليم أبراج الحمام للمرأة المعيلة، بالإضافة الى دعمها بالأعلاف لمدة ثلاثة أشهر للمساعدة في تحقيق دخل كأحدى المشروعات الصغيرة للمرأة البدوية بصحراء مطروح.