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الخميس 15 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حزب التجمع يطالب بانشاء بنوك تعاونية لتمويل المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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تحدث محمود الدسوقي ممثل حزب التجمع، عن المشكلات والتحديات التي تقابل الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرج على جدول أعمال لجنة الشباب، منها صعوبة إجراءات التأسيس للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأضاف خلال جلسة لجنة الشباب التي تناقش قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، من ضمن الصعوبات الحصول على التمويل اللازم بسبب مخاطر الائتمان، وارتفاع تكلفة التأسيس.

وقدم خلال كلمته مجموعة من التوصيات وصفها بـ "الروشتة" التي تحتوي على مقترحات وأليات التنفيذ لحل المشكلة المشاكل المذكورة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰ مع إضافة نصوص جديدة تتعلق بريادة.

1. توحید مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من خلال هيئة واحدة .

2. تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والمشروعات وتفعيل الشباك الواحد بشكل واقعي الاعفاءات لذوي الاحتياجات

3. خفض رسوم التسجيل والترخيص لفئة الشباب .

4. انشاء بنوك تعاونية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

حزب التجمع ملف ريادة الأعمال لجنة الشباب التي تناقش قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال