ندوات توعية بمدينة الخيالة لترشيد استهلاك المياه والتعامل السليم مع شبكة الصرف الصحي

تشهد مدينة الخيالة جنوب محافظة القاهرة، انطلاق حملة طرق الأبواب للتوعية بترشيد استهلاك المياه، بالتنسيق المشترك بين المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة والصرف الصحي.

جاء ذلك في إطار الحرص والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، طبقا للتوجيهات الرئاسية لتحسين كافة الخدمات لجميع المجتمعات الحضارية الجديدة والمدن المطورة، ضمن مشروعات تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الحملة تستهدف توعية المواطنين بالسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي وكيفية ترشيد استهلاك المياه للحفاظ على البنية التحتية، وتعريف المواطنين بكيفية الحفاظ على المرافق العامة والاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لتوفير خدمة متميزة للمواطنين ضمن خطة الشركة في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي من خلال الجولات المستمرة وندوات التوعية المباشرة مع المواطنين بمحل اقامتهم لمدينة الخيالة او عبر الندوات بدور العبادة بالمدينة و مراكز الخدمات المنتشرة بها .

الجدير بالذكر قيام فرق إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بالمرور على المواطنين القاطنين بمدينة الخيالة للتوعية بأهمية الحفاظ على البنية التحتية والمرافق العامة من خلال تعليمهم السلوكيات السلمية في كيفيه ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على خطوط وشبكات الصرف الصحي، وضرورة إصلاح الأعطال وأدوات السباكة المنزلية في منازلهم، والتي تسبب هدر شديد للمياه، مع توعيتهم بأهمية تركيب القطع الموفره بدورات المياه وأهميتها في الترشيد وتقليل الأحمال على شبكات الصرف الصحي وتقليل فاتورة الاستهلاك، وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها وعدم إلقاء المخلفات في بلوعات الصرف الصحي.