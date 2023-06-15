توقيع بروتوكول تعاون بين أورام الأقصر وجامعة نيويورك لعمل أبحاث الوبائيات

وقع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام السرطانية بالمجان بمحافظة الأقصر، بروتوكول تعاون بين مستشفيات شفاء الأورمان وجامعة مدينة نيويورك، لعمل أبحاث الوبائيات لسرطان الثدي والقولون، وذلك من خلال منحة ممولة من المعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقوم على إجراء الأبحاث، طلاب ماجستير في الصحة العامة جامعة مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، لعمل أبحاث الوبائيات لسرطان الثدي، والقولون في مستشفى شفاء الأورمان مموله من المعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع قسم طب الأورام وقسم الإحصاء الطبي والوبائيات والحوسبة العلمية بمستشفى شفاء الأورمان.

وقال الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، أن إجراء هذه الأبحاث الخاصة بالوبائيات لسرطان الثدي، والقولون، يعد من اهتمامات المستشفي، والاضطلاع بدورها المجتمعي ومشاركة تجربتها الخاصة في علاج الأورام السرطانية لمرضى الصعيد، مؤكدا على دعم إدارة المستشفى للبحث العلمي الذي يساهم في الوصول لأعلى نسب شفاء بين المرضى.

فيما أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على أهمية البروتوكول مع المعهد الوطني للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء أبحاث الوبائيات لسرطان الثدي، والقولون، وذلك تأكيدا وترسيخا لإتباع المنهج العلمي الذي تحرص المؤسسة على انتهاجه، والذي ساهم من قبل في حصول المستشفى علي شهادة التميز الذهبي للمنشآت الخضراء، لافتا إلى أن هذه الأبحاث تصب لصالح المرضي وتزيد من معدلات ونسب الشفاء.

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