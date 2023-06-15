حزب المصريين: الموانئ الجديدة تجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستات

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وأعمال التطوير في الميناء، إضافة إلى مراسم رفع علم مصر على السفينة وادي الملوك".

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، إن المشروعات التي يفتتحها الرئيس السيسي تؤكد حرصه على مواصلة مسيرة التنمية وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلا عن أنها تؤكد على قدرة الدولة في تخطي هذه الأزمة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد وهو عازم على التطوير والتجديد والتغيير في شتى القطاعات، ومواصلة خطة التنمية للوصول للجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن أن حديث الرئيس السيسي دائما ما يتسم بالشفافية والوضوح لطمأنة المواطنين.

وأوضح أن الرئيس السيسي عودنا على المصارحة وعرض الحقائق البعيدة عن المبالغات أو الشعارات البراقة، الأمر الذي خلق حالة من الثقة بينه وبين الشعب المصري، منوها بأن تأكيد الرئيس السيسي على أن مصر حريصة على الاستفادة من موقعها الجغرافي يعكس بكل تأكيد مدى إدراك ومعرفة الرئيس السيسي بكل التفاصيل وحرصه الدائم على أن تكون هناك نقلة نوعية في كافة المجالات وخاصة الموانيء المصرية التى حرص الرئيس على تطويرها ووضع خطة ورؤية جديدة لها.

وأشار إلى أن محطة تحيا مصر هي المشروع الأكبر الذي تشهده الموانئ المصرية بشكل عام وميناء الإسكندرية بشكل خاص؛ لأنها سترفع المحطة من تصنيف الميناء عالميا وستحول مصر إلى مركز تجارة عالمي، مؤكدا أن هذا المشروع من أهم المشروعات في الوقت الحالي لأنه سيحول مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والإفريقية والعالمية.

وأكد أن اهتمام الرئيس السيسي بالموانيء المصرية غير مسبوق ويؤكد على حرصه الدائم بالمتابعة المستمرة لجميع الملفات المهمة ومنها ملف الموانيء المصرية، حيث تعطي الدولة أهمية كبرى لهذا الملف المهم، موضحا أن ملف الموانئ من الملفات الحيوية التي تهتم بها القيادة السياسية، والتي تشهد حراكا غير عادي خلال الفترة الأخيرة، لما تمثله من أهمية قصوى للدولة واقتصادها وأمنها القومي والاجتماعي، فهي بمثابة نقطة التحرك الأولى للتجارة، والتي من خلالها يمكن أن تتحول الدولة إلى قوة اقتصادية عملاقة فهي مورد رئيسي للعملة الصعبة، ولهذا تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على ملف تطوير الموانئ بصورة مكثفة.