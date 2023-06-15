السيسي يتابع عمليات الشحن والتفريغ بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض (فيديو)

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، لأرصفة محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض لمتابعة عمليات الشحن والتفريغ والتحميل، وخلال جولته التفقدية للمحطة.

وكان بدأ التشغيل التجريبى للمحطة فى فبراير 2023 حيث توالى استقبال السفن العملاقة بحمولات تصل إلى 24 ألف حاوية وتم إنشاؤها برأسمال مصرى 100% والتى تعمل بها أيادٍ عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95%، وتوفر المحطة حوالى 1500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة للقيام بأعمال استقبال السفن وأعمال تفريغ الحاويات باستخدام أوناش الرصيف العملاقة الجديدة ونقل الحاويات بالمقطورات لساحات التداول.

https://www.youtube.com/live/ZoTFwwNJ_kA?feature=share