معلومات عن الوظائف الجديدة بالقطار الكهربائي الخفيف.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، وظائف بمشروع القطار الكهربائي الخفيف وترصد لكم "البوابة نيوز" أبرز المعلومات عن هذه الوظائف وهي كالأتي:
- قسم السلامة والجودة
مهندسين في مجالات (صيانة وادارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الازمات والكوارث/ مراقبة الجودة / ادارة المخاطر) .
- قسم الإدارة:
شئون قانونية .
ترجمة .
تكنولوجيا المعلومات IT .
موارد بشرية وتدريب .
- قسم التجارة والأعمال
محاسبين (مشتريات مخازن وإدارة اصول / محاسبة).
شروط التقدم للوظيفة :
-يتم التعين من قبل الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق.
-التعين بنظام التعاقد السنوي .
-عددها 50 وظيفة بالقطار الكهربائي الخفيف.
-التقديم للوظائف الأحد المقبل.
-اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبرى القبة أو أحد فروعه بنسبة :
65% فيما أعلى للوظائف الهندسية.
60% فيما أعلى لوظائف الإدارة والتجارة والأعمال .
70% فيما أعلى لوظائف الترجمة.
-ان يكون المتقدم قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
-يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية .
-أن يكون المتقدم ليس لديه سجلات جنائية .
-التمتع بالصحة الجيدة.
-الأولوية للمتقدمين لمن يتقن اللغة الإنجليزية أوالصينية .