معلومات عن الوظائف الجديدة بالقطار الكهربائي الخفيف.. تعرف عليها

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، وظائف بمشروع القطار الكهربائي الخفيف وترصد لكم "البوابة نيوز" أبرز المعلومات عن هذه الوظائف وهي كالأتي:

قسم السلامة والجودة

مهندسين في مجالات (صيانة وادارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الازمات والكوارث/ مراقبة الجودة / ادارة المخاطر) .

مهندسين في مجالات (صيانة وادارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الازمات والكوارث/ مراقبة الجودة / ادارة المخاطر) . قسم الإدارة:

شئون قانونية .

ترجمة .

تكنولوجيا المعلومات IT .

موارد بشرية وتدريب .

شئون قانونية . ترجمة . تكنولوجيا المعلومات IT . موارد بشرية وتدريب . قسم التجارة والأعمال

محاسبين (مشتريات مخازن وإدارة اصول / محاسبة).

شروط التقدم للوظيفة :

-يتم التعين من قبل الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق.

-التعين بنظام التعاقد السنوي .

-عددها 50 وظيفة بالقطار الكهربائي الخفيف.

-التقديم للوظائف الأحد المقبل.

-اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبرى القبة أو أحد فروعه بنسبة :

65% فيما أعلى للوظائف الهندسية.

60% فيما أعلى لوظائف الإدارة والتجارة والأعمال .

70% فيما أعلى لوظائف الترجمة.

-ان يكون المتقدم قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

-يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية .

-أن يكون المتقدم ليس لديه سجلات جنائية .

-التمتع بالصحة الجيدة.

-الأولوية للمتقدمين لمن يتقن اللغة الإنجليزية أوالصينية .





