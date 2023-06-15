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الخميس 15 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

معلومات عن الوظائف الجديدة بالقطار الكهربائي الخفيف.. تعرف عليها

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي
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أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، وظائف بمشروع القطار الكهربائي الخفيف وترصد لكم "البوابة نيوز" أبرز المعلومات عن هذه الوظائف وهي كالأتي: 

  • قسم السلامة والجودة
    مهندسين في مجالات (صيانة وادارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الازمات والكوارث/ مراقبة الجودة / ادارة المخاطر) .
  • قسم الإدارة:
    شئون قانونية .
    ترجمة .
    تكنولوجيا المعلومات IT .
    موارد بشرية وتدريب .
  • قسم التجارة والأعمال
    محاسبين (مشتريات مخازن وإدارة اصول / محاسبة).
    شروط التقدم للوظيفة :

-يتم التعين من قبل الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق. 

-التعين بنظام التعاقد السنوي . 

-عددها 50 وظيفة بالقطار الكهربائي الخفيف. 

-التقديم للوظائف الأحد المقبل. 

-اجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبرى القبة أو أحد فروعه بنسبة : 

65% فيما أعلى للوظائف الهندسية. 
60% فيما أعلى لوظائف الإدارة والتجارة والأعمال .
70% فيما أعلى لوظائف الترجمة.

-ان يكون المتقدم قد أتم الخدمة العسكرية أو أعفي منها. 

-يقبل العمل بنظام الورديات الصباحية والمسائية . 

-أن يكون المتقدم ليس لديه سجلات جنائية .

-التمتع بالصحة الجيدة.

-الأولوية للمتقدمين لمن يتقن اللغة الإنجليزية أوالصينية .



 

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