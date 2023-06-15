الحوار الوطني.. إيرين سعيد تطالب بتطبيق قانون المجلس الصحي المصري

وجهت النائبة ايرين سعيد ممثل حزب الإصلاح والتنمية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاقه الحوار الوطني، مؤكدة أن الحوار هو حوار مجتمعي يجمع أطياف المجتمع.

وقالت النائبة إيرين سعيد خلال كلمتها في جلسة الرعاية الصحية بالحوار الوطني إن أي نظام صحي هو انعكاس للحالة الاقتصادية في الدولة، مشيرة إلى أن التنمية الاقتصادية تصب في الحالة الصحية التي تأثرت مؤخرا بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن المبادرات المصرية كانت لها دور كبير في مواجهة هذه التحديات، مطالبة البنك المركزي بضرورة وسرعة التدخل لعلاج أزمة العجز الشديد في المستلزمات الطبية.

وأوصت ممثل حزب الإصلاح والتنمية بمشروعات قومية لصالح القطاع الطبي في مصر وعمل تعقب دوائي الكتروني للتصدي لظاهرة غش الأدوية وتنفيذ فكرة المخازن الاستراتيجية للأدوية.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي في مصر يحتاج لبيئة عمل آمنة وعدالة في التدريب، مطالبة بتطبيق قانون المجلس الصحي المصري، وحل مشكلة كليات الصيادلة وكليات العلوم الطبية، وتعديل قانون التأمين الصحي الشامل وضم الجانب القومي له، وتوجيه الإنفاق لخدمة العنصر البشري، واﻻستعانة بالقطاع الخاص والأهلي، وضرورة فصل الجهات الرقابية من البنوك الدم لمزيد من الشفافية.