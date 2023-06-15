تصدير 50 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا البحري

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن موانئ الهيئة تشهد نشاط ملحوظ في حركة تداول البضائع والشاحنات حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 64000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 741 شاحنة و109 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5100 طن بضائع ، 343 شاحنة و135 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 58900 طن بضائع ، 398 شاحنة و14 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة Mindanao وعلى متنها 50 الف طن فوسفات متجهة الى الهند والعبارة القاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة ، امل والحرية.

وغادرت ثلاث سفن وهى القاهرة ، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و203 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، بريدج وايلة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2970 راكب بموانيها.