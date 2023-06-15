"صناع الحياة": التمويلات أبرز تحديات شركات ريادة الأعمال

قال حامد إبراهيم رئيس قطاع العمليات في مؤسسة صناع الحياه ، ان أحد التحديات التي تواجه ريادة الأعمال حاليا هي أن الشباب في مصر يبحث عن فرص عمل كبير .

واضاف رئيس قطاع العمليات في مؤسسة صناع الحياه خلال كلمته بجلسة لجنة الشباب ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني لمناقشة "دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، أن متوسط نسبة الرياديين في مصر نقل عن نسبة ١٠٪ .

ولفت أن أبرز التحديات التي تواجه شركات ريادة الأعمال هي تحديات التمويلات ، وتحديات تعليمية.

وأشار إلي بعض التوصيات الواجب العمل عليها منها إصدار قانون خاص لريادة الأعمال، وتقديم تسهيلات تمويلية للشباب وتقديم إعفاءات ضريبية مناسبة .

ولفت إبراهيم إلى أهمية ريادة الأعمال الإجتماعية والتى تهدف لحل التحديات الاجتماعيه، كما طالب بضرورة دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية للقيام بنشاط ريادة الأعمال.