رئيس صحة الشيوخ: 11 ألف طبيب استقالوا خلال الفترة الأخيرة

قال على مهران رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، إن مصر شهدت تطورا كبيرا في تقديم الخدمات الصحية، فزاد عدد المستشفيات على مستوى جميع المحافظات، وزاد عدد أسرة العناية المركزة إلى 120 ألف سرير ومع ذلك فهو مازال أقل من المعدل العالمي.

وأكد مهران في كلمته خلال جلسة لجنة الصحة ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، منظومة التأمين الصحي الشامل، النظام الصحي: حكومي - خاص - أهلي"، اليوم الخميس، أن منظومة الصحة في مصر استطاعت تقديم العديد من الخدمات الصحية.

وأشار رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ إلى أن المنظومة الصحية استطاعت علاج مليون و650 حالة ضمن قوائم الانتظار، فضلا عن توقيع الكشف على 80 مليون مواطن، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من الإنجازات.

ولفت مهران إلى أن تطوير المنظومة الصحية في مصر يحتاج للعمل على محورين المحور الأول هو تعميم نظام التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن من يذهب إلى المحافظات التي تم تنفيذ التأمين الصحي الشامل بها يلمس مدى تغير مستوى تقديم الخدمة ويملس حالة الرضا عند المواطنين وعند الأطباء.

ولفت رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ إلى ضرورة توحيد اللوائح في المستشفيات، فلا يمكن أن يكون لكل مستشفيات لائحة، موضحا أنه في حال تنفيذها ستودي إلى طفرة في المنظومة الصحية.

وأشار رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ إلى أن المحور الأخر هو تحسين أحوال الأطباء، فالطبيب جوهر العملية الصحية، مشيرا إلى أن مصر بها 120 ألف طبيب منهم 11 ألف استقالوا خلال الفترة الأخيرة وألفي طبيب لم يتسلموا تكليفهم، لذلك يجب العمل على النهوض بأحوال الأطباء.