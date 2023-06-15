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الخميس 15 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني.. جمال الكشكي: نحتاج روشتة لعلاج نصف قرن من أوجاع الصحة

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قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجميع سعيد بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني المصري ومتابعاته لكافة التحضيرات والجلسات والكواليس.

وأضاف خلال كلمة له ضمن الجلسة الأولى لمناقشة قضية الرعاية الصحية بين التحديات والآمال منظومة التأمين الصحي الشامل النظام الصحي (حكومي - خاص - أهلي) المدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني المصري، إن الصحة والتعليم أهم ما يشغل كل بيت مصري.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي وعد بالتصديق على كافة مقترحات الحوار إذا ما نحتاجه هو التماسك بالفرصة والخروج بروشتة لعلاج أوجاع الصحة المستمرة منذ نصف قرن وأكثر.

وطالب عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الخبراء وأهل المعرفة من قيادات الصحة بتقديم رؤية لما نحتاجه لتطوير قطاع الصحة في القرى والنجوع وتوفير ما يحتاجه المواطن من مستشفيات وعلاج وغيره.

الرئيس السيسي جمال الكشكي مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني