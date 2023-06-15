بسام راضي ينظم لقاءات موسعة لوزير السياحة مع كبرى الشركات الإيطالية (صور)

استقبل السفير بسام راضي سفير مصر في روما، وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، حيث تم عقد لقاءات فى مقر السفارة المصرية بروما مع رؤساء كبرى الشركات السياحية الايطالية وكذلك تنظيم لقاء موسع مع الإعلاميين الإيطاليين المختصين بمجال السياحة والشؤن المصرية فى الصحف والقنوات الايطالية الشهيرة.

وصرح السفير بسام راضي، أن قطاع السياحة يعتبر من أهم قطاعات التعاون في العلاقات الثنائية المصرية الايطالية نظرا للشغف الايطالي الكبير بالمنتجعات السياحية المصرية على سواحل البحر الاحمر، وانه حرص على استضافة مقر السفارة للاجتماعات الموسعة للوزير عيسي مع رؤساء الشركات الايطالية والصحفيين، مؤكداً ان ما يشهده قطاع السياحة فى مصر من انتعاشة حالية وزيادة في النشاط لم يكن ليتحقق بدون النقلة النوعية الهائلة التى قامت بها الدولة المصرية وفى زمن قياسي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مجال البنية التحتية من مطارات وموانيء متطورة وشبكة طرق ومحاور قومية أضافت حوالي ٨٠٠٠ كم من الطرق الجديدة على أحدث مواصفات لتسهيل الحركة والتنقل فى كافة ربوع القطر المصرى.



وتابع: يأتي ذلك بالاضافة الى وسائل النقل الحديثة وفى مقدمتها القطار فائق السرعة بخطوطه ومراحله المختلفة الذي سيربط القاهرة باسوان فى رحلة مدتها ٥ ساعات بدلا من ١٤ ساعة وكذلك يربط الغردقة بابوسمبل، ومنتجعات وميناء السخنة على البحر الاحمر الى العالمين الجديدة ومطروح مرورا بالقاهرة والعاصمة الادارية، ذلك بالاضافة الى زيادة عدد المتاحف والمقاصد والمشروعات السياحية مثل متحف الحضارات والقاهرة التاريخية وموقع التجلى الاعظم بسيناء ومواقع مسار العائلة المقدسة وبالطبع المتحف المصري الكبير وربطه بهضبة الاهرامات والذي تقدمه مصر للعالم كأيقونة عالمية متفردة من نوعها في مجال العرض المتحفى لمسيرة تاريخ الحضارة الفرعونية العظيمة بمراحلها المختلفة علي امتداد آلاف السنين وما قدمته من اسهامات للانسانية جمعاء.

واوضح السفير بسام راضي ان الوزير احمد عيسي شرح تفصيليا جهود الدولة فى منظومة السياحة والاثار وما تقدمه حاليا من محفزات ومزايا غير مسبوقة للشركات السياحة والزائرين، وكذلك نجاح تعديلات برنامج تحفيز الطيران والتعاون مع وزارة الطيران المدني في زيادة عدد الرحلات الجوية العارضة والمنتظمة من المدن الاوروبية والمصرية الامر الذي احدث طفرة كبيرة منذ بداية العام الحالى فى جميع المقاصد السياحية المصرية بانواعها المختلفة واجتذاب جنسيات واعداد اضافية من السائحين، وأشار الي ان ايطاليا تعد من اهم الدول التى يتوافد منها السائحين الي مصر خاصة في منتجعات البحر الاحمر، ووزارة السياحة تعمل على تنفيذ خطة دقيقة من المستهدفات سواء فى زيادة اعداد حجم واعداد السائحين او اضافة وتعزيز مقاصد سياحية جديدة على مستوى الجمهورية منها القاهرة بمواقعها التاريخية والفاطمية تزامنا مع الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الجديد.



كما أضاف الوزير أنه يمكن الآن لشركات الطيران الاستفادة أيضا من حملات التسويق المشترك co-marketing التي كانت متاحة في السابق فقط لمنظمي الرحلات السياحية مشيراً إلى أن الهدف من تنفيذ هذا النوع من الاتفاقيات مع شركات الطيران والمطارات لزيادة الرحلات إلى جميع الوجهات في مصر.

وقال بسام راضي ان وزير السياحة من المقرر أن يعقد اليوم اجتماعات مع وزيرة السياحة الايطالية وعدد اضافى من شركات السياحة ومنظمى الرحالات الى مصر.

جدير بالذكر انه يرافق الوزير احمد عيسي وفد من اعضاء الوزارة مكون من رئيس هيئة تنشيط السياحة عمرو القاضي ويمني البحار مساعد الوزير ومحمد فهمى مساعد الوزير للقطاع الاقتصادي المستشار عمرو عبد الله مسؤول علاقات التعاون الخارجى ومحمد فرج مدير المكتب السياحى التابع للسفارة في برلين.

