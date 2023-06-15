الأمن يكشف ملابسات تجول «مريض نفسي» في شوارع بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تجول أحد الأشخاص بمدينة بورسعيد "تظهر عليه علامات الإضطراب النفسى".



وقال بيان أمني، اليوم الخميس: فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول عدة منشورات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تجول أحد الأشخاص "مجهول الهوية" بشوارع مدينة بورسعيد، تظهر عليه علامات الاضطراب النفسى، ويناشدون التوصل لذويه خشية إيذاء الآخرين، تبين بالفحص قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد بالعثور على الشخص المشار إليه بدائرة قسم شرطة الجنوب أول، وأنه لا يحمل ثمة أوراق ثبوتية.

وتابع البيان: عُثر بحوزة المذكور على رقم لهاتف محمول خاص بشقيقه - مقيم بمحافظة الشرقية" وبإستدعاء الأخير حضر إلى القسم وتعرف عليه وقدم تحقيق شخصيته، وأفاد بأن شقيقه يعانى من إضطرابات نفسية وأنه ترك مسكنهم بمحافظة الشرقية منذ عدة أيام ولم يقم بتحرير محضر بتغيبه لقيامه بالبحث عنه، وطلب إستلامه وتعهد بحسن رعايته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.