لأول مرة بصعيد مصر.. فريق طبي بالأقصر ينجح بزراعة الصمام الأورطي بدون جراحة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الأقصر، اليوم الخميس، عن نجاح عملية زراعة الصمام الأورطي، في عملية تجرى لأول مرة في صعيد مصر داخل مجمع الأقصر الدولي، وذلك باستخدام تقنية TAVI العالمية، وتحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

البداية، كانت عندما استقبل قسم القسطرة القلبية التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، مسنة تبلغ من العمر 75 عاما، تحتاج إلى زراعة الصمام الأورطي، وتعاني من ضيق تنفس شديد مع عدم القدرة علي أداء المهام اليومية والطبيعية، بجانب تعرضها للإغماء بصفة متكررة نتيجة تلف الصمام.

وعليه اتخذ الفريق الطبي القرار النهائي، بعمل القسطرة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير القسطرة والصمام، مع استدعاء المتخصصين للإشراف علي العمل مع فريق وحدة القسطرة القلبية بالمجمع، الذي أجرى الزراعة بنجاح في أقل من ساعة، حيث تم زراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة التداخلية باستخدام تقنيه TAVI العالمية التي تجري بدون جراحة قلب مفتوح أو تخدير و تستغرق ما يقرب من 30 دقيقة علي الأقل، وخرجت المريضة بصحة جيدة بعد أقل من ٢٤ ساعة تحت الملاحظة، ومتابعة كافة العلامات الحيوية مع استعاده قدرتها علي التنفس والحياة بصورة طبيعية.

وضم الفريق الطبي القائم والمشارك في إجراء عملية زراعة الصمام داخل مجمع الأقصر الدولي، كلا من ياسر صادق استشاري وخبير القساطر التداخلية وزراعة الصمام الأورطي، والدكتور زين العابدين عبداللطيف _ استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة التداخلية، وكلا من استشاري أمراض القلب (الدكتورة جاكلين ميلاد، والدكتور عمر الملقب عبد الستار، والدكتور ريمون إدوارد)، والدكتور أحمد طلعت أخصائي أمراض القلب، وأطباء القلب (الدكتور عبدالرحمن محمد، والدكتور محمد زكريا والدكتور عامر أحمد) ومحمد علي عبدالحميد مشرف وحدة قسطرة القلب بالمجمع، والدكتور عرفة الهواري المدير الطبي، والدكتور عصام حمد استشاري التخدير، وأميمة فكري فني تخدير، ومحروس عبد العزيز فني أشعة بوحدة قسطرة المجمع، ومشاركة فريق التمريض (وحيد عبدالكريم، محمد رضي، مصطفى الأمير، محمود النوبي، سحر سعد، فاطمة محمد، عبير جابر، آية النجار، محمد القامولي، موسى شحات).

ومن جانبه، توجه كل من الدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور محمد عبدالهادي مدير عام المستشفيات، إلي مجمع الأقصر الدولي لمناظرة زراعة الصمام بتقنية ال TAVI التي تجري لأول مره بالمحافظة، والاطمئنان على الصحة العامة للمريضة، مع تقديم الشكر للفريق الطبي المتميز بإشراف دكتور محمد العقبي مدير المجمع، والوقوف أيضا على آخر المستجدات والأبحاث العلمية والعالمية لقسطرة ال TAVI .

وتعتبر قسطرة التافي "TAVI" العالمية، هي أحد أهم وأحدث التقنيات العالمية في مجال القسطرة القلبية، والتي تبلغ تكلفتها الفعلية الحالية ما يقرب من مليون جنيه مصري، علما بأن التقنية تستخدم لزراعة صمامات القلب والأوعية الدموية بدون جراحة القلب المفتوح، أو حتى التخدير وهي أهم المخاطر والموانع التي كان يقابلها كبار السن، بالإضافة إلي تجنب شق الصدر جراحيا والحاجة إلى شهور من التعافي.

وتتم التقنية في وقت قياسي، قد يصل إلى أقل من ثلاثون دقيقة، ويستطيع المريض بعدها مغادرة المشفى في أقل من 24 ساعة، ليعود إلى حياته الطبيعية السابقة لإصابته بأمراض القلب والصمام، كما أنها تساعد علي تحسن كفاءة القلب بشكل كبير، فقد مارس الكثير بعدها الرياضة والتمرن.

ويعتبر اختيار الزراعة القلبية للصمام بقسطرة ال "TAVI "هو الاختيار الأمثل عالميا الآن للمرضي كبار السن، والذين لديهم خيارات محدودة لإصلاح الصمام عن الطريق الجراحي، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو الشعبي المزمن، أو من سبق لهم إجراء العديد من جراحات القلب المفتوح وكذلك من تمثل الجراحة خطورة عالية علي حياتهم، علما أن الفريق الطبي المختص هو من يحدد الطريقة الأمثل لكل حالة سواء جراحيا أو اللاجراحي عن طريق القسطرة.

زراعة الصمام الاورطي بمجمع الأقصر الطبي (1)

زراعة الصمام الاورطي بمجمع الأقصر الطبي (2)

زراعة الصمام الاورطي بمجمع الأقصر الطبي (3)

زراعة الصمام الاورطي بمجمع الأقصر الطبي (4)

زراعة الصمام الاورطي بمجمع الأقصر الطبي (5)

زراعة الصمام الاورطي بمجمع الأقصر الطبي (6)

زراعة الصمام الاورطي بمجمع الأقصر الطبي (7)

زراعة الصمام الاورطي بمجمع الأقصر الطبي (8)

زراعة الصمام الاورطي بمجمع الأقصر الطبي (9)

زراعة الصمام الاورطي بمجمع الأقصر الطبي (10)

زراعة الصمام الاورطي بمجمع الأقصر الطبي (11)