تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط القائمين على إدارة قناة فضائية بدون ترخيص بالجيزة، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (شخصين) بإدارة قناة فضائية "بدون ترخيص" أو رقابة من الجهات المختصة "كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة" بالمخالفة للقانون، وكذا قناة على موقع "يوتيوب" وموقع إلكترونى والعديد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بذات مسمى القناة الفضائية يقوما من خلالها ببث الأفلام والمسلسلات والإعلانات والبرامج المقرصنة وغير المجازة رقابيًا.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر القناة وأمكن ضبطهما وتبين أنهما (المدير المسئول، مدير الأستوديو – مقيمان بمحافظة الجيزة)، وعُثر على (وحدة معالجة مركزية تستخدم فى إدارة القنوات الفضائية والرقمية – هاتف محمول يستخدم فى إدارة القنوات الفضائية والرقمية وتحصيل العوائد– عدد 2 شريحة محمول تستخدم فى تلقى الإعلانات والتواصل مع العملاء – مكونات إستوديو تصوير).

وبمواجهة المتهمان أقرا بإدارتهما للقناة ، بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.