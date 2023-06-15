مدير وكالة الطاقة الذرية يصل إلى محطة "زابوريجيا" النووية

وصل وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة المدير العام للوكالة رافاييل جروسى، اليوم الخميس، إلى محطة "زابورجيا" النووية فى جنوب أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، على موقعها الإلكتروني اليوم، أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة جروسى مر عبر نقطة التفتيش الحدودية الروسية بالقرب من مدينة "فاسيلييفكا" الواقعة في منطقة زابوروجيا.

ومنذ شن روسيا لما تصفه بـ "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، زار جروسي محطة "زابوريجيا" مرتين ونشرت فيها وكالته خبراء بصورة دائمة.

وأثار تدمير سد "كاخوفكا" على نهر دنيبر والفيضانات الكارثية التي نجمت عنه مخاوف بشأن سلامة محطة "زابوريجيا"، التي تبعد 150 كلم عنه، والتي تعتمد في تبريد مفاعلاتها الستة على مياهه.

ومنذ الكارثة التي يتبادل الجانبان الروسي والأوكراني المسؤولية عنها، انخفض مستوى الماء في خزان السد بسرعة.