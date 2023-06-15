منى هلا: أنا نباتية وشفيت من السكري وسر لمعان شعري "الجاز"

قالت الفنانة منى هلا في لقاء فيديو مع الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها نباتية منذ سنوات طويلة وصحتها وبشرتها تحسنت بسبب ذلك، كما شفيت من مرض السكري.

وتابعت منى:" سر لمعان واهتمامي بشعري هو وضعي الجاز عليه وهي نصيحة فنانة كبيرة لن أقول اسمها".

وتابعت هلا حديثها وقالت:"كل شخص له أولويات مختلفة عن غيره، وأنا لا أحب الاستقرار في مكان واحب، بل أحب التنقل من بلد لبلد وأقدم تحديات أكثر لنفسي، وأنا شخص لا يكف عن التعلم، وفكرة النجومية مش في دماغي، وأنا عمري ما عرفت الندم والتجارب الغلط في حياتي بتعلم منها، وأؤمن بالحسد وإن في ناس عندهم طاقة سيئة ونجمي خفيف أوي".