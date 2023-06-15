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الخميس 15 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اشتعال صراع انتخابات الغرفة التجارية بالغربية وتنازل أعضاء قائمة عن الترشح

انتخابات الغرفه التجارية
انتخابات الغرفه التجارية
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شهدت محافظة الغربية استمرار اشتعال حالة الصراع في سباق انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية والمقرر انطلاقها 17 يونيو تحت إشراف قضائي كامل علي مستوي مراكز ومدن المحافظة .

كما يدور صراع سباق الانتخابات بين ثلاث قوائم وهي مجموعة العطاء رجل الأعمال "محمد مصلح" وشادي يسري و محمد الزهيري و امين غدية وشريف البشبيشي ومحمود عيسي و لطفي امين وصلاح عفيفي ومجموعة ائتلاف الوطني يتزعمها أبرزها رجل الأعمال  "محمود عياد" و مجموعه معا لاستمرار البناء يتزعمها رجل الأعمال الدكتور "صلاح الكموني" وسط أجواء وصراعات شرسه من أجل حشد اصوات الجمعية العمومية والذي يبلغ عددها قرابة 34788 صوت بمختلف الشعب التجارية .

في المقابل كانت المفاجأة تنازل قائمة يتقدمها رجل الأعمال "محمود عياد" رأس قائمة الائتلاف الوطني عن الترشح وخوض الانتخابات قبل 48 ساعة من بدء مراحل التصويت الانتخابي لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لانتخاب 8 أعضاء من المجلس ووتعيين 8 ٱخرين كي يصبح مجلس الغرفة مكون من 16 عضو لخدمة أعضاء الجمعية العمومية .


في ذات السياق أكد "عياد" أن قرار أعضاء القائمة والتي تحوي نخبة من أعضاء الشعب متنوعه منها رجل اعمال وهم "محمود جاب الله وإبراهيم ماضي وفتح صلاح ومصطفي شوكت و محمد فتحي صلاح وعاطف ديوان " بعد خوض تجربة الترشح في سباق الانتخابات والتنازل الكامل بسجل الشهر العقاري بالتنازل عن سوق المنافسة مع باقي القوائم .


كما اختتم "عياد" رأس القائمة أن كافة الأعضاء يتمنون التوفيق الكامل لسائر المرشحين مؤكدين علي دعمهم الكامل لمجلس الإدارة المنتخب القادم من أجل خدمة كبار التجار والصناع بمختلف الشعب من أعضاء الجمعية العمومية من أجل خدمة الوطن والمواطن ورفع كيان الغرفة التجارية وأسهمها خلال الفترة المقبلة.

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