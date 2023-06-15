"أحمر أبيض أسود" معرض تشكيلى للفنانة وفاء ياديس احتفالا بـ30 يونيو

نظمت الفنانة التشكيلية وفاء ياديس، معرض بعنوان "أحمر أبيض أسود" ، الاسبوع المقبل، وذلك احتفالا بذكرى 30 يونيو، ضمن سلسلة معارض ايجيبتوسنتريك آرت.

وعن المعرض، تقول الفنانة الدكتورة وفاء ياديس: “إن إقامة معرض كامل عن ألوان علم مصر لم يحدث من قبل، وهى المرة الأولى التى يتم إقامة معرض فن تشكيلى كامل بألوان العلم فقط فى تشكيلات فنية تجريدية، تفهمها حركات الفن التشكيلى الحديث حول العالم، وقد أصبحت الأعلام لغة حديثة لعرض مواقف اجتماعية وأخلاقية وسياسية واقتصادية”.

ويأتى معرض يحمل اسمه ألوان علم مصر فى تجريد اللون وتشكيل الخطوط العرضية، بين رفرفة وثبات ومواجهة وفرحة وتخطيط وتموجات حياتية ترمز لما تمر به مصر من تحولات تاريخية وثبات اقتصادي ونمو سياسى يشيد به العالم، يشمل المعرض ثلاثين لوحة زيتية ويتم العرض بجاليرى الدكتورة وفاء ياديس.

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