بالصور.. محطة تسمين الماشية ببورسعيد جاهزة لاستقبال العجول استعدادا لعيد الأضحى

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، سير العمل بمجزر المحافظة ومحطة تسمين الماشية، وذلك لمتابعة مستجدات العمل داخل المجازر الحكومية بالمحافظة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأطلع محافظ بورسعيد على أعداد الماشية التي تستقبلها المحطة، مؤكدا أن محطة تسمين الماشية ستشهد توفير مزيد من الخراف والماشية بأسعار مخفضة وبأوزان مختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة خلال عيد الأضحى.

وأشار إلى أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية، وجرى تحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

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