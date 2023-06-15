ads
الخميس 15 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محطة تسمين الماشية ببورسعيد جاهزة لاستقبال العجول استعدادا لعيد الأضحى

محطة تسمين الماشية
محطة تسمين الماشية ببورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد  اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، سير العمل بمجزر المحافظة ومحطة تسمين الماشية، وذلك لمتابعة مستجدات العمل داخل المجازر الحكومية بالمحافظة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأطلع محافظ بورسعيد على أعداد الماشية التي تستقبلها المحطة، مؤكدا أن محطة تسمين الماشية ستشهد توفير مزيد من الخراف والماشية بأسعار مخفضة وبأوزان مختلفة بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة خلال عيد الأضحى.

وأشار إلى أن محطة تسمين الماشية حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية،  وجرى تحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر.

IMG-20230615-WA0022
IMG-20230615-WA0022
IMG-20230615-WA0020
IMG-20230615-WA0020
IMG-20230615-WA0016
IMG-20230615-WA0016
IMG-20230615-WA0023
IMG-20230615-WA0023
IMG-20230615-WA0014
IMG-20230615-WA0014
بورسعيد محافظة بورسعيد الماشية محطة تسمين الماشية عيد الأضحى