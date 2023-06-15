ضبط أسماك مجمدة مجهولة المصدر بكفر الشيخ

تمكنت حملة مشتركة بين مباحث التموين، برئاسة الرائد أحمد بسيوني رئيس المباحث، وحملة مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من ضبط أسماك مجمدة مجهولة المصدر ،وحرررت المحاضر بالمخالفات، وجرى اتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ.



وأكد الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفرالشيخ، على ضرورة استمرار الحملات على الأسواق للرقابة على المذبوحات، والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ،وتحت إشراف الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة، و المجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير إدارة المجازر، والدكتور أحمد جبل، مدير إدارة الرياض بالاشتراك مع إدارة تموين الرياض.

وأضاف بشار، تشكلت اللجنة برئاسة دكتور الششتاوى محمد الششتاوى رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، وعضوية دكتورة منى عبدالتواب، رئيس قسم التفتيش بالرياض، واسماعيل القادوم، مفتش تموين بإدارة بالرياض، وأسفرت الحملة عن ضبط 970 كجم أسماك مجمدة مجهولة المصدر، وقد تم تحرير محاضر بالمخالفات، اتخاذ باقي الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.