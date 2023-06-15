وزير المالية: تطوير المنظومة الجمركية يحول مصر إلى مركز تجارة عالمي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تطوير المنظومة الجمركية للمشاركة فى رؤية مصر لتحويلها إلى مركز تجارة عالمية، مضيفا أن تطوير المنظومة الجمركية شمل محاور عديدة منها التشريعات والميكنة والتحول الرقمى.

وأشار وزير المالية، خلال افتتاح محطة تحيا مصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلي أنه من الإجراءات الجديدة هو ربط منصة نافذة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولفت إلى أنه تم ميكنة إذن التسليم لأنظمة الوارد إلي جانب ربط أجهزة الكشف بالأشعة مع منظومة نافذة، مما يساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي.

وأشار إلى أنه كان من المهم تطوير الإجراءات الجمركية، وإجراءات الإفراج عن السلع، وتوصيل المناطق الصناعية والتجارية والخدمية في المواني كافة، بطريقة تخفّض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة.

وأضاف معيط أنه بالنسبة لمحور تطوير التشريعات، فلدينا قانون الجمارك لم يتغيّر منذ 63 سنة، وفي عام 2020 كان هناك قانون جديد للجمارك، يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجال تيسير التجارة.