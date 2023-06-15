ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة والبضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41288 طن تشمل : 11243 طن يوريا و100 طن علف بنجر و 3900 طن مولاس و 6748 طن أسمنت و 455 طن خضروات وفاكهة و 18842 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40323 طن تشمل : 211 طن بازلاء و 3517 طن كسب عباد شمس و 2493 طن خشب زان و 10733 طن حديد و 1685 طن أرز معبأ و 3364 طن فول صويا و 2172 طن فول صب و 1448 طن مواسير و700 طن كسب صويا و 9000 طن ذرة و 5000 طن قمح .

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1539 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 341 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4355 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134073 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 227450 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4834 شاحنة.

عقد اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعه الدوري بالعاملين ، بحضور اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل و العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة .

حيث بدأ الاجتماع بالسلام الجمهوري ثم قامت إدارة العلاقات العامة والاعلام بعرض فيلم تسجيلي عن أهم الأحداث البارزة وانجازات هيئة الميناء خلال الفترة الأخيرة ثم قام السيد الربان رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق بعرض لأهم البيانات التي أظهرت الطفرة التي تحققت في اعداد السفن وحجم حركة تداول البضائع بالميناء ، عقب ذلك قامت مدير الإدارة العامة للهندسة المدنية بعرض أهم أعمال الإدارة من صيانات دورية واصلاحات للبنية الأساسية والتي قامت بها مؤخرًا.

ثم قام رئيس مجلس الإدارة بتكريم عدد من موظفي إدارات الهيئة وذلك تقديراً وعرفاناً لجهودهم في تحقيق رسالة ورؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية مما كان له مردود إيجابي على معدلات الأداء داخل الميناء .