حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة محتويات السيارات بطنطا

قررت نيابة قسم أول طنطا فى محافظة الغربية، حبس أفراد تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة محتويات السيارات، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بالاشتراك مع قطاع الأمن الغربية، تمكنوا من ضبط عناصر تشكيل عصابي ضم 3 متهمين لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الغربية، تخصص نشاطهم الإجرامى فى ترتكاب وقائع سرقة محتويات السيارات بأسلوب المغافلة والضغط على الكابوت وفتح صندوق السيارات مستخدمين دراجة نارية تروسيكل.

وبمواجهتهم تعترفوا بإرتكاب 16 واقعة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي، وتم تحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.