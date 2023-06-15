الإثنين.. عرض 4 أفلام بنادي سينما المرأة بالهناجر

يعرض نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، الإثنين المقبل 4 أفلام بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام السابعة مساء، ومن المقرر أن يعقب عرض الأفلام ندوة تديرها الناقدة شاهندة محمد على والناقد إسلام آحمد على مع صناع الأفلام والجمهور.

ينطلق برناج العروض بفيلم "ما لا نراه" للمخرج أدهم يحيى، وفيلم "حظ السلاحف" للمخرجة بثينة الناصرى، وفيلم "إمرأة تطل من النافذة" للمخرجة مروة الشرقاوي، وفيلم "حبيب" للمخرج شادي فؤاد.

تدور أحداث فيلم "ما لا نراه" في عالم الاحلام المستوحاة من أحلام حقيقية لصناع الفيلم، من خلال احلام البطل يكتشف اسباب علاقته المتوتره بوالده المتوفي منذ طفولته وشعوره تجاه انفصاله عن حبيبته السابقة ويسعى للتحدث لوالده لإشتياقه للتحدث معه وإخباره بما يدور في عالمه الحقيقي

وعن فيلم حظ السلاحف مشروع تخرج من المدرسة العربية للسينما والتلفزيون بالقاهرة، عن قصة عائلة صغيرة.



اما فيلم امرأه تطل من النافذه " قد تبدأ الأحلام فيه بعد الستين، احلام قد نكون نسيناها” شعار رفعته سيدة فى سبعينات عمرها، يحكي الفيلم قصتها التي تمتزج بين الحب والطموح والفن .

كانت أحد بطلات التمثيل المسرحي في شبابها، عانت من رحلة حياة مؤلمة في سنوات زواجها،ماذا حدث لماذا لم تكمل رحلتها الفنية، كيف عاودتها من جديد وكيف عاد معها الحلم ؟



اما فيلم حبيب، حلاق في أواخر الستينات يعمل بصالون الحلاقة الخاص به داخل شقته، تدور الأحداث حول يوم يُكسر فيه الروتين الطبيعي له حيث يقوم بمغامرة لإسعاد زوجته، يظهر على حبيب أنه يتألم نفسيًا ويعاني كثيرًا، ولكنه يصر على الحياة إصرارًا بالغًا والفيلم من بطولة سيد رجب وسلوى محمد على.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني ابو الحسن الاثنين الثالث من كل شهر، تحت ادارة الناقدة شاهندة محمد على.

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