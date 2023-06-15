"الوطنية للقضاء على ختان الإناث" تطلق الحملة الإعلامية التوعوية "احميها من الختان"

أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة أمس الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان "احميها من الختان"، والتي تستمر لمدة شهر، بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والذي يوافق ١٤ يونيو من كل عام، وتذاع يوميًا عبر المحطات الإذاعية المختلفة على مدار شهر بأداء صوتى لكل من الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والاعلامية نشوى الحوفى وعضوة المجلس القومي للمرأة.

وتبث الحملة عبر المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر إستماعاً ووصولا للمستمعين، لنشر الوعي حول الرسائل القانونية المتعلقة ببنود قانون رقم ١٠ لعام ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث فيما يتعلق بمرتكبيها من القطاع الطبي ، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.