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الخميس 15 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يغادر مطار مراكش.. وفيتوريا يمنح اللاعبين راحة مسائية

فيتوريا
فيتوريا
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غادرت بعثة منتخب مصر الأول، منذ قليل، مطار مراكش في طريقها للعودة إلي القاهرة عقب الفوز في مباراة غينيا أمس بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

ويرافق البعثة في العودة الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة، الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، والكابتن حازم إمام عضو المجلس المشرف على المنتخب الأول.

من جانبه، أكد محمد غرابة مدير المنتخب أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرر منح اللاعبين راحة باقي اليوم من التدريبات والمعسكر، على أن ينتظموا في المعسكر مساء اليوم الخميس، للمبيت بفندق الإقامة استعدادا لمباراة جنوب السودان الودية المقرر لها الأحد المقبل.

منتخب مصر فيتوريا المغرب