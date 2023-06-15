حارس المقاولون بصحبة محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للاعبين العرب لموسم 23/22

كشفت شبكة سوفا سكور العالمية الشهيرة المتخصصة بالإحصائيات، عن التشكيلة المثالية للاعبين العرب الأعلى تقييما في جميع المسابقات لموسم 2022-2023.
وضمت التشكيلة محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب بجانب 3 لاعبين من الدوري المصري الممتاز، ولاعب واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز والهولندي.
وجاءت التشكيلة المثالية للاعبين العرب الأعلى تقييما في المسابقات التي تشملها قاعدة بيانات "سوفاسكور" الإحصائية للموسم الماضي، كالتالي:
حراسة المرمى: محمود أبو السعود (المقاولون العرب).
الدفاع: محمد الشيبي (بيراميدز المصري) - مروان سعدان (الفتح السعودي) - أحمد شراحيلي (الاتحاد السعودي) - علي معلول (الأهلي المصري).
الوسط: فيصل فجر (الوحدة السعودي) - أسامة طنان (إن إي سي نيميخين الهولندي) - مراد باتنا (الفتح السعودي) - سعد بقير (أبها السعودي) - أحمد سيد زيزو (الزمالك المصري).
الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).