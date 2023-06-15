المركز القومي للترجمة يقدم 18 إصدارًا جديدًا

‎أصدر المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي 18 إصدارًا جديدًا

‎وهم كالتالي"ذكريات في الترجمة:حياة بين خطوط الأدب العربي" من تأليف دينيس جونسون ديفيز و من تقديم نجيب محفوظ وترجمة عفاف عبد المعطي و مراجعة محمود محمد مكي ،"القوى العظمى و السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه أفريقيا" من تأليف ستيفن إم.ماجو و من ترجمة شهرت العالم ،"الحق في الكسل" من تأليف بول لافارج ومن ترجمة محمد حسونة ،"حوار عن الحب" من تأليف بلوتار خوس و من ترجمة و تقديم أحمد حمدي المتولي،"اتجاهات في المسرح الأفريقي وفنون أدائه في القرن الحادي و العشرين" من تحرير كين إيجوينو و من ترجمة خالد رؤوف ،"الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"من تأليف تيوفيل جوتييه و من ترجمة إيناس صادق،"تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي :بحث دائم عن الهوية" بجزئيه الأول و الثاني و الكتاب من تأليف كارلوس بيورليجي و من ترجمة علي إبراهيم منوفي.

كما صدر:"دماغ الأخلاق:علم النفس العصبي للأخلاق" من تحرير س.ماثيو لياو ,و من ترجمة سما طه، "فلسفة البلاغة" اي .ايه .ريتشاردز و من ترجمة وتقديم شكري مجاهد،"الصحافة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1850-1950 السياسة و التاريخ الإجتماعي و الثقافة" من تحرير أنطوني غورمان و ديدييه مونسيو و من ترجمة ربيع وهبة،"مقدمة في التصوف المسيحي" من تأليف توماس ميرتون ومن ترجمة كرم عباس.

‎كما صدر أيضًا الطبعة العربية من "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور:كتابة تاريخ نسوي من خلال التراجم بمصر أواخر القرن التاسع عشر " من تأليف ماريلين بوث وترجمة سحر توفيق،الجزء الأول و الجزء الثاني من المجلد السادس للقاموس الموسوعي في العلوم النفسية و السلوكية و الطب النفسي من تحرير جاري ر.فاندنبوس من ترجمة رضوى إبراهيم و اشراف عام على الترجمة عبد الستار إبراهيم.

وصدرت أيضًا الطبعة العربية من مسرحية "أندريا" لترنتيوس ومن ترجمة حاتم ربيع حسن ،"القرية " من تأليف انتظار حسين و من ترجمة عثمان عبد الناصر و محمد محمدي وهاجر قدري ومن تقديم عبد الرحيم الكردي و مراجعة أحمد محمد عبد الرحمن ،"مسرحيتان من الكوميديا الساخرة :مؤتمر لندن و أسهم قناة السويس"لجون نينيه ومن ترجمة شيرين شحاتة و مراجعة منى طلبة."الاقتصاد الثقافي العالمي" من تاليف كريستيان دي بوكيلايروكيم و مارس سبينس و من ترجمة نفين حلمي عبد الرؤوف.

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