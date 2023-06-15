3 ملفات تنتظر كولر في الأهلي بعد العودة من سويسرا

ينتظر مسئولو النادي الأهلي عودة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لعقد جلسة مهمة معه من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويعود كولر من بلاده يوم الأحد المقبل بعدما سافر مؤخراً لقضاء أجازة قصيره بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا ومٌستغلاً توقف الدوري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط سيجتمعون مع المدير الفني السويسري للحدث معه في بعض الملفات الهامة وفي مقدمتها ، العروض الخارجية التى تلقاها بعض لاعبي الفريق في مقدمتهم، حمدي فتحي والمالي آليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم بجانب محمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

وأضاف المصدر ان الجلسه ستشهد أيضا الحديث عن اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم وبعض الصفقات الجديدة.

وشهدت الفترة الأخيرة تلقى عدد من لاعبي الأهلي عروضا للرحيل ابرزهم حمدي فتحي الذي تلقى عرضاُ مُغرياً من نادي الوكرة القطري، وأحمد عبد القادر الذي تلقى عرض رسمي من نادي سيسكا موسكو الروسي بجانب عروض من الخليج وأوروبية للرباعي، اليو ديانج ومحمد شريف ومحمد مجدي أفشة ومحمد عبد المنعم.

ويرغب مسئولو الأهلي في حسم هذه العروض مع المدرب السويسري مع اقتراب الموسم من النهايه خاصة بعدما توج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا وأصبح على بعد خطوات من حسم لقب الدوري الممتاز.