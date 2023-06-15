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الخميس 15 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الخدمات البيطرية" تكثف القوافل العلاجية المجانية بالقرى والمناطق النائية

علاج الماشية مجانا
علاج الماشية مجانا
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كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية،  القوافل العلاجية المجانية الحقلية بالقرى والمناطق النائية بمحافظات الجمهورية تحت اشراف الادارة العامة للرعاية والعلاج بالهيئة وبمشاركة مديريات الطب البيطرى وجامعات الطب البيطرى وبعض الجمعيات الاهلية بالمحافظات.

حيثت تم تنفيذ 42 قافلة علاجية خلال النصف الأول من شهر مايو الماضي؛ تم تنفيذها فى  13 محافظة لتخدم 55 منطقة ريفية ما بين قرية و عزبة و نجع، وتم تنفيذ 18 قافلة علاجية اخرى خلال النصف الثانى من شهر مايو الماضي في 3 محافظات أخرى، وذلك لتوفير الخدمات العلاجية للحيوانات المريضة والخدمات الارشادية للمربين مما له الأثر فى تنمية الثروة الحيوانية.

قافلة علاجية الثروة الحيوانية