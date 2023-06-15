"الخدمات البيطرية" تكثف القوافل العلاجية المجانية بالقرى والمناطق النائية

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، القوافل العلاجية المجانية الحقلية بالقرى والمناطق النائية بمحافظات الجمهورية تحت اشراف الادارة العامة للرعاية والعلاج بالهيئة وبمشاركة مديريات الطب البيطرى وجامعات الطب البيطرى وبعض الجمعيات الاهلية بالمحافظات.

حيثت تم تنفيذ 42 قافلة علاجية خلال النصف الأول من شهر مايو الماضي؛ تم تنفيذها فى 13 محافظة لتخدم 55 منطقة ريفية ما بين قرية و عزبة و نجع، وتم تنفيذ 18 قافلة علاجية اخرى خلال النصف الثانى من شهر مايو الماضي في 3 محافظات أخرى، وذلك لتوفير الخدمات العلاجية للحيوانات المريضة والخدمات الارشادية للمربين مما له الأثر فى تنمية الثروة الحيوانية.