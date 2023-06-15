رئيس التشيك: يجب على "الناتو" تبني موقف واضح بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف

قال الرئيس التشيكي بيتر بيفل، إنه يجب على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تبني موقف واضح خلال القمة المقبلة في العاصمة الليتوانية (فيلنيوس) بشأن احتمالات انضمام أوكرانيا إلى الحلف عقب انتهاء الحرب.

وأضاف بيفل - في تصريحات نقلها راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس - أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف (الناتو) يعد الضمان الوحيد للاستقرار في المنطقة وسيعود بالنفع على الحلف ذاته، حيث أنه سيكون بلا شك الجيش الأكثر خبرة في (الناتو).

وأشار الراديو إلى أن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا ستكون أحد الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال القمة المقبلة لحلف (الناتو) في شهر يوليو المقبل.