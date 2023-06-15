نبوءة الخبير الهولندي تتحقق من جديد.. زلزال يضرب دولة آسيوية

بعد ساعات من تحذير الخبير الهولندي فرانك هوجربيتس، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة الفلبين، صباح اليوم الخميس، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وحذرت السلطات المحلية السكان من خطر حدوث هزات ارتدادية.

وقع الزلزال قرابة الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش على عُمق 124 كيلومترًا أمام سواحل مدينة كالاتاجان قرب العاصمة مانيلا.

وحسب السلطات المحلية، استمر الزلزال نحو دقيقة. وشعر به عدد من سكان العاصمة مانيلا الذين سارعوا بمغادرة البيوت.

كان الخبير الهولندي، فرانك هوجربيتس، حذر قبل ساعات من أن الهندسة القمرية التي تشمل كوكبي المريخ وزحل، سوف تلعب دورا رئيسيا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لأن القمر سيصنع هندسة حرجة لكل الكواكب الخارجية. وقال إن الزلازل المتوقعة ستكون حرجة للغاية.

ويرفض معظم علماء الجيولوجيا، نظريات هوجربيتس، التي يرفض فيها بين حركة الكواكب والزلازل على الأرض، مؤكدين استحالة التنبؤ بالزلازل قبل وقوعها.

وقال هوجربيتس في مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر: "الوقت بين هندسة المريخ وزحل سيكون أقصر وأقصر حتى يبلغ ذروته في يوليو، لقد ذكرت هذا بالفعل في التحديثات السابقة، سيكون حرجا، هناك زوايا شبه قائمة بين القمر وهذه الكواكب الخارجية"، وحدد يومي 14 و16 يونيو على الأخص بأن فيهما "ستكون هناك زوايا قائمة، سيكون الوضع حرجا كلما اقتربت هذه الزوايا حتى تحدث في نفس الوقت".