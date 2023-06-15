هولندا تعلق على إمكانية تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"

علقت وزارة الدفاع الهولندية على مسألة إمداد كييف بطائرات "إف-16" المقاتلة بأنها لا زالت "غير مطروحة على جدول الأعمال"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس.

جاء هذا وفق ما صرحت به كايسا أولونجرين وزيرة الدفاع الهولندية، حيث أوضحت ردا على سؤال عما إذا كانت بلادها ستزود أوكرانيا بالطائرات المقاتلة، بأنه إذا كان "إرسال طائرات (إف-16) إلى أوكرانيا هو بالفعل الخطوة التالية، فإن ذلك يتطلب قرارا جديدا، بما في ذلك من أمريكا. وهذه القضية ليست على جدول الأعمال".

وكانت أولونجرين قد صرحت في وقت سابق بأنها تعمل مع الدنمارك لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16" هذا الصيف. كما لفتت الوزيرة إلى أن الخطوة الأولى هي تدريب الطيارين على قيادة طائرات "إف-16"، والخطوة الثانية هي النظر في إمكانية إرسال تلك المقاتلات نفسها إلى كييف، ولكن سيكون من الممكن الانتقال إلى الخطوة الثانية فقط بعد تنفيذ الأولى.