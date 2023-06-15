21 يونيو.. الملتقى العربي للكاريكاتير يحتفى بالشيخ الشعراوي بمشاركة 150 فنانًا.. صور

تحتفى الجمعية العربية لفنون الكاريكاتير، بالشيخ الشعراوي، بمناسبة مرور ربع قرن على وفاته، وذلك خلال فعاليات الملتقى العربي للكاريكاتير في دورته السادسة، بدار الأوبرا المصرية، يوم الأربعاء 21 يونيو، بقاعة صلاح طاهر، ويستمر لمدة 8 أيام.

وعن الملتقى قال الفنان والكاتب الساخر عماد جمعة مؤسس ومدير الملتقى العربى للكاريكاتير، إنه حريص على استمرار دورات الملتقى المتتالية، حيث يحرص فناني الدول العربية على المشاركة مع الفنانين المصريين، لتكون احتفالية عربية بامتياز .

وأضاف "جمعة"، أن "خدمة المجتمع والإنسانية " هى شعار الملتقى منذ انطلاقة، مؤكدًا ان هذه الدورة استثنائية، لانها تحتفى بفضيلة الإمام الشيخ متولي الشعراوي، الحاضر الغائب، الذى تُبث خواطرة القرآنية حتى الآن.

وأوضح انه اول معرض فنى يحتفى برمز دينى، ولاول مره يجتمع الفن التشكيلى والكاريكاتير في حب فضيلة الامام الشعراوي، حيث يشارك ما يقرب من 150 فنانًا مصريًا وعربيًا، منهم فنانين كبار يشاركون في الملتقى للمرة الأولى مثل الفنان الكبير وجيه يسى، مرورًا بأجيال مختلفة من الفنانين قدموا بورتريهات تشكيلية وكاريكاتيرية بأساليب فريدة مثل الحفر على الجلد أو استخدام الموزاييك والرسم على النسيج، بالإضافة لألوان الزيت والأكريلك والألوان المائية والفحم والرصاص وغيرها احتفاء وتقديرا لفضيلته .

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