الرئيس السيسي لـ"الشركات": مرحب بكم في مصر.. ومستعدون للتعاون الجاد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للفريق كامل الوزير ووزارة النقل وكل أجهزة الدولة التي شاركت في المشروعات التي تم تدشينها.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية: “نرحب بجميع الشركات التي تعمل، ومستعدون للتعاون معكم تعاونًا جادًا ومخلصًا من أجل العمل والتنمية”.

ووجه الرئيس السيسي رسالة للشركات التي تعمل في مصر قائلًا: "إحنا جادين جدًا في كل شيء نعرضه عليكم وفي كل التزام نلتزم به أمامكم، ونتشرف بكم ونتعلم منكم ونتمنى أن تعرفوا الخريطة التي نعمل بها ومدى الجدية التي نتحرك بها في تنفيذ فكرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة العالمية".

كما وجه الرئيس السيسي رسالة للمصريين قائلًا: "هنفضل نشتغل واللي بتشوفوه ده خطوة في وزارة النقل، وكل وزارة من وزارات الدولة تعمل بهذا المستوى".