غدا.. حفل "مشواري" لمحمد منير في جدة

يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل جديد في تقويم جدة بالمملكة العربية السعودية تحت عنوان «مشواري» بقيادة المايسترو هاني فرحات، غدا الجمعة.



ويشارك في الحفل المطرب أحمد سعد وفرقة كايروكي، ومن المقرر أن يقدم منير خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي قدمها على مدار مشواره الفني.

ويضم الأوركسترا في الحفل عازفيين عالميين من بينهم 4عازفين حاصلين علي جوائز جرامي.

وشارك محمد منير في السباق الرمضاني 2023 بغناء تتر مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف ومسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، وحقق العملان نجاحًا كبيرًا، وأيضًا غنى رباعيات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي خلال أحداث مسلسل عملة نادرة.