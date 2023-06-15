"مأساة فى الأزبكية".. سيدة تستجدى المارة فقتلها زوجها بالسكين وسط الشارع ويعترف: "هربت منى"

دلت التحريات فى واقعة مقتل سيدة على يد زوجها بمنطقة الأزبكية أن القتيلة كانت هاربة من زوجها برفقة أبنتها بسبب سوء معاملة الزوج لها.

هروبها من منزل زوجها

وأضافت التحريات أن المجنى عليها بعد هروب من مسكن زوجها توجهت لمنطقة الأزبكية وكانت تستجدى المارة بالشارع للانفاق على أبنتها وتصادف مرور زوجها فلمحها وأقترب منها وحاولت الهروب منه لكنه قتلها بسكين .

بداية الواقعة

شهدت منطقة الأزبكية واقعة بشعة عندما أقدم عامل على قتل زوجته بسبب خلافات اسرية بينهما وتم القبض عليه.

بلاغ بوجود قتيل بلاغ بمقتل سيدة تلقت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة، بلاغا شرطة النجدة مفاده وجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات اسرية حيث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن القتيلة، بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على القاتل، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.