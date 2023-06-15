خدمات المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بقرية أبعادية البحيرة.. بالفيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، خدمات المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بقرية أبعادية البحيرة.

وقال مسؤول بالمركز: "معنا التضامن الاجتماعي يقدم لنا تكافل وكرامة والبريد المصري يقدم لنا خدمات إرسال واستنقبال الحوالات والمعاشات وبدل فاقد وبدل تالف، يتم تقديم 85 طلب لنا في اليوم تقريب معظمها أو كل تنتهي في نفس اليوم".

وأضاف: "الشهر العقاري يقثدم خدمات التوثيق وخدمات التوكيلات بانواعها وتنتهي في نفس اليوم، كما أن الأحوال المدنية تقدم لنا الوثائق المميكنة وخدمة استخراج الرقم القومي".

وتابع: "يمثل الوحدة المحلية هنا المركز التكنولوجي حيث تقدم طلبات بيانات الصلاحية واستخراج تراخيص البناء بأنواعها واستخراج تراخيص المحال العامة وطلبات تقنين الأوضاع وتوفيقها بالإضافة إلى استخراج صورة من مستندات طبق الأصل وإيفادات ونموذج 3 والتصالح، كما أن التموين يقدم لنا خدمات مثل الفصل أو الإضافة أو تغيير رقم سري أو إضافة رقم هاتف ومعظم هذه الخدمات تنتهي في اليوم ذاته".

