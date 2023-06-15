السيسي: البلاد لا تُبنى بإصدار توجيهات للموظفين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ "البلاد لا تُبنى بمجرد إصدار التوجيهات للموظفين، وأنّه لا يجب أن يُترك الموظف وحده، بل يجب الجلوس معه وحل المشكلات التي تواجهه وتشجيعه لإنجاز مهامه".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، “طلبت من الفريق كامل الوزير وزير النقل، شراء قطعة أرض من المواطنين في دمياط، لكن الأهالي طلبوا 5 ملايين جنيه في الفدان، وارتفع الرقم إلى 15 مليون جنيه، فطلبت منه ترك الأرض والردم أمامها".

وتابع الرئيس السيسي “هذا الأمر أفضل، لأننا سنستفيد من الردم، وسنخلق جزءا في البحر بعمق 2 أو 3 كيلومترات لتغطية جزء من التكلفة، وسنترك الأرض لأصحابها يزرعونها”.

وتعتبر محطة "تحيا مصر"متعددة الأغراض من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال النقل البحري ، وتشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات - بضائع عامة - سيارات).