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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سداسي الأهلي خارج حسابات فيتوريا أمام جنوب السودان

فيتوريا
فيتوريا
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استقر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على استبعاد عدد من اللاعبين فى المنتخب الوطني من مباراة جنوب السودان الودية، المقرر لها يوم 18 يونيو على استاد القاهرة الدولي، من أجل الراحة ومشاهدة عدد من اللاعبين الجدد فى صفوف الفراعنة. 

واستقر روي فيتوريا بشكل كبير على استبعاد سداسي النادي الأهلي والذي شارك أمس أمام منتخب غينيا من مباراة جنوب السودان، بسبب إجهاد اللاعبين بسبب خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، ثم المشاركة أمام المنتخب الغيني. 

يذكر أن المنتخب الوطني استطاع التأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية الذي يحمل الرقم القياسي فى الفوز بها من قبل على الرغم من الغياب عن التتويج باللقب لمدة 13 عاما منذ 2010 مع حسن شحاتة المدير الفني التاريخي للفراعنة. 

الأهلى فيتوريا جنوب السودان