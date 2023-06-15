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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كامل الوزير: انتهاء المرحلة الأولى من ميناء جرجوب

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
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قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن ممر جرجوب- السلوم اللوجستي يبدأ من ميناء جرجوب أحدث الموانئ المصرية على البحر المتوسط وينتهي في ميناء السلوم البري على الحدود الدولية مع ليبيا.

وأضاف وزير النقل خلال كلمته في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية: "يربط بينهما خط سكك حديدية بطول 28 كم، بالإضافة إلى تجديد ورفع كفاءة 272 كم".

وأشار الوزير إلى انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من ميناء جرجوب وننفذ الآن المرحلة الثانية، وهناك مرحلة أخرى مستقبلية، مضيفًا: “نفذنا 4.5 كم أرصفة سواء حاويات أو بضائع عامة وجاهزة للعمل، بالإضافة إلى الجزء الجديد الذي يتم العمل عليه بطول 4.4 كم أرصفة، وإنشاء حاجز شرقي”.

https://www.youtube.com/live/ZoTFwwNJ_kA?feature=share

افتتاح محطة تحيا مصر ميناء الإسكندرية ممر جرجوب- السلوم