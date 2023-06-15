السيسي: "الموافقة على سياحة اليخت خلال نصف ساعة زي أي دولة في العالم"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هناك في البحر المتوسط 500 ألف يخت، لكن حصتنا منهم لسه ضعيفة علشان كده اتحركنا في سياحة اليخوت، وقلت لهم الموافقة على سائح اليخت في نص ساعة زي أي دولة في العالم”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح محطة تحيا مصر، اليوم الخميس: "بقول لأهالينا في سيناء والعريش، الكلام ده بنعمله علشانكم، علشان تشتغلوا وولادكم يشتغلوا، ومصر كلها تستفيد".

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أكد أن تطوير ميناء العريش يتم بمتابعة لحظية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن كل أحواض ميناء العريش ستكون مؤمنة، وسيكون هناك سياحة يخوت، وأيضًا سيكون هناك استيعاب لليخوت الكبيرة".

وأضاف: "أي حد عايز يعمل سياحة يخوت يقدم وياخد الموافقة خلال نص ساعة".